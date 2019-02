Klant hoeft Ziggo niet te betalen als gratis tablet uitblijft

De man in kwestie was al klant van Ziggo, of eigenlijk de rechtsvoorganger UPC, en besloot gebruik te maken van een aanbieding om zijn contract te verlengen. Extra lokkertje bij die verlenging: een gratis tablet van Huawei.

Om die tablet te verzilveren kreeg de klant een actiecode om de tablet te bestellen bij de MediaMarkt. Maar de man kreeg nooit wat te horen van de MediaMarkt en kreeg dus ook geen tablet. Dat werd hij op een gegeven moment zo zat dat hij besloot om zijn factuur niet meer te betalen en later het abonnement helemaal op te zeggen.

Vordering

Dat opzeggen vond Ziggo wel prima, maar de kabelaar wilde nog wel even de achterstallige betalingen vergoed zien. Voor de ongeveer €85 aan abonnementskosten, €40 incassokosten plus eventuele rente stapte Ziggo uiteindelijk naar de rechtbank in Amsterdam.

Daar kreeg Ziggo het deksel op de neus. Het kabelbedrijf wees naar MediaMarkt, waar volgens Ziggo de verplichting lag voor het leveren van de tablet. Dat de levering daarvan uitbleef, viel Ziggo niet te verwijten, vond Ziggo zelf.

Daar ging de rechter niet in mee. Omdat het contract tussen Ziggo en de klant is gesloten, is het de kabelaar zelf die hier in gebreke blijft. MediaMarkt is slechts een externe partij hierin. Dus had de klant recht om zijn abonnement op te zeggen en hoeft hij de achterstallige betalingen ook niet te voldoen.