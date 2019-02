Column: Pensioenprobleem zware beroepen tackelen

Minister Koolmees heeft – gelukkig – het heft in eigen handen genomen en de polder terecht buitenspel gezet. De vakbonden spraken van een ’klap in het gezicht’. Maar hadden zij niet de eerste klap gegeven vorig jaar door ’plots’ met een ’geheim’ akkoord te komen, waarbij de kroonleden van de Sociaal-Economische Raad (SER) buitenspel waren gezet? En de minister maandenlang voor de gek hebben gehouden? Boontje komt om z’n loontje is hier het toepasselijke spreekwoord.

Koolmees heeft groot gelijk. De polder komt er niet uit en huilt nu krokodillentranen. Maar hun beurt is allang voorbij.

Op één punt hebben de bonden wel een punt, en dat is de pensioenmogelijkheid voor zware beroepers. Wat de definitie is van een zware beroeper, ach daar worden we het nooit over eens. Die slaan we dan ook gewoon over.

Oplossing

Voor de oplossing moeten er drie dingen gebeuren.

Allereerst moet de AOW flexibel gemaakt. Drie jaar voor de officiële AOW-datum mag 50% van de AOW opgenomen worden. Als de AOW opschuift richting 70 jaar, wordt drie jaar opgerekt naar vijf jaar en blijft het dus mogelijk om vanaf 65 jaar te gaan parttimen.

Ten tweede mag iedereen 50% van het werkgeverspensioen in tien jaar opnemen, en dan ook nog in een hoog/laag-constructie.

Een voorbeeld. Stel iemand krijgt vanaf 68 jaar €1.000 pensioen per maand. Dan mag hij dus €500 levenslang pensioen omzetten in een tijdelijk, hoog/laag-pensioen. Dat levert dan vanaf 63 jaar gedurende vijf jaar €825 op en dan nog vijf jaar €620. Samen met een halve AOW is dat zo’n € 1.150,- per maand. Dat is normaal gesproken te weinig om van rond te kunnen komen, zeker als er nog hypotheeklasten zijn.

Blijf werken

En dáár zit de oplossing, het derde wat er moet gebeuren – en dát is de taak van de vakbonden én de werkgevers: zorgen dat iedereen nog voor 50% kan blijven werken, desnoods in een andere baan. En desnoods met een lager salaris!

Vanaf 68 jaar komt er dan een half pensioen en een halve AOW bij. Ook dat levenslange deel mag nog een keer hoog/laag gemaakt worden. Vanaf 68 jaar is dat ongeveer: €2.020 tot 73 jaar, daarna is het levenslang €1.200. Een beetje financieel planningsprogramma rekent dit zo overzichtelijk door voor iedereen!

Tot 68 jaar wordt er nog geld verdient met werken, na 73 jaar valt de hypotheek weg of kan spaargeld aangewend. Op 68 jaar mag ook nog eens 10% van het pensioen ineens opgenomen en – ja! – verjubeld aan leuke dingen! Dan wordt het pensioen vanaf 68 jaar natuurlijk wel lager, maar dat is een keus.

Koolmees moet dit faciliteren, de werkgevers moeten dit 50% parttime werken maar regelen in hun bedrijf en de vakbonden moeten de knop omzetten en niet langer inzetten op eerder (fulltime) met pensioen, maar op langer (parttime) doorwerken!

Tot slot: alles mag, niets hoeft!

Mr. Theo Gommer MPLA CCFP is managing partner bij de &Gommer Pensions Group en Gommer & Partners Pensioen Advocaten.