Google erkent fout met verborgen microfoon

De verborgen microfoon zit in het apparaat Nest Guard, een systeem dat in Nederland nog niet op de markt is gebracht. Google benadrukt dat de microfoon in principe uit staat, tenzij gebruikers de instellingen van hun Nest aanpassen.

Het is niet voor het eerst dat Google in verlegenheid wordt gebracht door privacykwesties. Zo kwam het bedrijf in 2010 in opspraak toen bleek dat de auto’s van Google Street View onderweg ’per ongeluk’ gegevens oppikten van onbeveiligde wifi-netwerken.