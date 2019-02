Southwest negatiever over omzet door shutdown

Dallas - De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines is negatiever over zijn opbrengsten in het lopende kwartaal. Grote boosdoener is de zogeheten shutdown, die tot eind januari duurde. Een deel van de overheidsinstellingen in de Verenigde Staten bleef die periode door een begrotingsconflict in het Congres dicht, waardoor minder Amerikanen een vlucht boekten.