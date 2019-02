Miljardenboete UBS voor ’criminele daden’

Het Zwitserse UBS hielp miljarden zwart vermogen te verstoppen. Ⓒ AFP

Parijs - De Zwitserse bank UBS heeft een boete gekregen van ruim 3,7 miljard euro in een Franse belasting- en witwaszaak. Het bedrijf moet bovendien 800 miljoen euro schadevergoeding uitkeren aan de Franse staat, heeft de rechter in Parijs besloten. De Zwitsers gaan in hoger beroep.