Wall Street wacht handelsgesprekken af

Vorige week stonden de koersenborden op Wall Street stevig in het groen, omdat zowel Amerikaanse als Chinese handelsdelegaties spraken van vooruitgang bij onderhandelingen in Peking. Deze week gaan de gesprekken tussen de twee economische kemphanen verder in Washington.

Beleggers zullen in de notulen van de Fed vooral zoeken naar verdere details rond de ,,geduldige'' rente-aanpak die de Amerikaanse koepel van centrale banken in januari afkondigde. Voorzitter Jerome Powell liet bij het laatste rentebesluit weten dat een pas op de plaats gerechtvaardigd is, wegens minder gunstige economische omstandigheden. Daarbij liet hij de gebruikelijke verwijzing naar een geleidelijke verhoging van de rente achterwege.

Southwest

Aan het bedrijvenfront kwam navigatiespecialist Garmin met cijfers. De branchegenoot van TomTom verhoogde de omzet en winst, ondanks een stevige daling van de inkomsten bij zijn autotak.

Southwest waarschuwde voor een lagere omzetgroei per beschikbare stoel en gevlogen mijl dan aanvankelijk geraamd. De luchtvaartmaatschappij wijt die tegenvaller aan de shutdown, die tientallen miljoenen dollars aan misgelopen omzet heeft gekost.

Walmart

Supermarktconcern Walmart kreeg een andere tegenslag te verwerken. De overname van de Britse supermarktketen Sainsbury's door Walmart-dochter Asda stuit op kritiek van de Britse marktwaakhond. De toezichthouder denkt dat er nog onoverkomelijke bezwaren tegen de deal blijven bestaan, ook als het fusiebedrijf een trits filialen afstoot.

Dinsdag sloten de Amerikaanse aandelenbeurzen met kleine winsten. De Dow-Jonesindex sloot een fractie van een procent in de plus op 25.891,32 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2779,76 punten. Schermenbeurs Nasdaq dikte eveneens 0,2 procent aan tot 7486,77 punten.