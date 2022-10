Speciaal moment voor koning Filip en zoon Gabriël

Twee jaar geleden onderging kroonprinses Elisabeth (20), het oudste kind van de koning en koningin Mathilde, hetzelfde ritueel. Als opperbevelhebber van het Belgisch leger reikt de koning namelijk aan alle beginnende kadetten hun blauwe muts uit.

Net als alle andere studenten aan de militaire academie kwam de prins voordat hij aan zijn opleiding begon, terug uit het trainingskamp Elsenborn bij Bütgenbach in Oost-België. Een beladen, oorspronkelijk Duits gebied, dat na de Eerste Wereldoorlog aan België werd toegekend. De Duitsers beschouwden het in de Tweede Wereldoorlog als teruggewonnen gebied, dat in 1945 opnieuw Belgisch werd. Veel inwoners zijn nog steeds Duitstalig.

Koningin Mathilde en koning Philip, samen gekleed in de kleuren van de Belgische vlag, met hun zoon prins Gabriël (l.) en dochter kroonprinses Elisabeth. Ⓒ Foto AFP

Koning Filip met de Belgische vlag bij zijn recente bezoek aan de kazerne van de federale politie in Etterbeek bij Brussel Ⓒ Foto AFP

Des te opvallender is het, dat prins Gabriël op zijn uniform de naam Van Saksen-Coburg draagt en niet Van België, zoals zijn zus. Gabriël gebruikte de familienaam van de koninklijke dynastie, die in 1831 begon met koning Leopold. Terwijl koning Albert I in 1920 besloot deze naam niet meer te gebruiken vanwege de wandaden van de Duitse troepen in de Eerste Wereldoorlog.

Het koninklijk paleis verklaart hierover dat Elisabeth als directe troonopvolger het voorbeeld volgde van haar vader koning Filip, die in 1978 ook op de militaire school werd ingeschreven als Van België.

Net als zijn zus wil Gabriël Sociale en Militaire Wetenschappen gaan studeren. Het neemt niet weg dat Elisabeth degene is van wie wordt verondersteld dat zij bij haar aantreden als staatshoofd het opperbevel van haar vader overneemt.