Wall Street blijft dicht bij huis

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine plussen aan de handelssessie begonnen. Beleggers zoeken naar richting nu handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten deze week een vervolg krijgen in Washington. Verder wordt er uitgekeken naar de notulen die de Federal Reserve publiceert. Op het bedrijvenfront kwam navigatiespecialist Garmin met cijfers.