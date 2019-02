Dramatisch jaar voor biotech

Uit de halfjaarlijkse biotech barometer van Euronext blijkt dat Belgische biotechnologiebedrijven 2018 nog met een mooie plus van 19% hebben afgesloten. Dit is echter grotendeels te danken aan een paar overnames aan het begin van het jaar. In de tweede jaarhelft gingen de bedrijven nog harder onderuit dan in Frankrijk en Nederland.

Euronext meldt dat tegenover duidelijke tegenvallers bij zes bedrijven waaronder Pharming meevallers stonden bij acht bedrijven waaronder Galapagos. Deze betroffen vooral bemoedigende onderzoeksresultaten.

Ook in de afgelopen vijf jaar blonken Belgische biotechnologiebedrijven met een plus van 123% uit. Hun Nederlandse tegenhangers kwamen niet verder dan 71%, terwijl de Franse bedrijven zelfs 16% minder waard werden.

Eind vorig jaar hadden 323 institutionele beleggers uit de VS en Europa aandelen in de aan Euronext genoteerde biotechnologiebedrijven.

Hoewel slechts vier van de in totaal vijftig biotechnologiebedrijven in Amsterdam genoteerd zijn (Galapagos, Kiadis, Pharming en Probiodrug) vertegenwoordigen zij 36% van de totale beurswaarde.

op Euronext, tegen 31% voor Belgische en 33% voor Franse.