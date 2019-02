Zwembad is vijver: schade niet vergoed

De verzekerde klopte aan bij het klachteninstituut Kifid, nadat hij merkte dat het waterpeil van zijn zwembad/vijver steeds lager werd. Er zat een lek in de rubberfolie van de ’waterbak’, zoals het Kifid het in zijn uitspraak noemt. Dat liet hij snel repareren, maar over het claimen van dat bedrag kreeg hij vervolgens onenigheid met de verzekeraar.

ASR vond namelijk dat de schade niet vergoed hoefde te worden, omdat de waterbak inmiddels meer een vijver was dan een zwembad. De ’waterbak’ was ooit aangelegd als een zwembad. Maar de woningbezitter had sinds 2013 vissen in het water gehouden, al zwom hij af en toe ook wel eens in het water.

Vergoed

De vraag die bij het Kifid voorlag: was de waterbak nou een zwembad of een vijver. In het eerste geval zou ASR de schade voor het repareren, zo’n €2350, moeten vergoeden. Maar het repareren van een vijver valt niet onder de dekking en hoeft dus ook niet vergoed te worden.

Het Kifid besloot in het nadeel van de klant: „De waterbak is na de wijziging van de gebruiksbestemming in 2013 (in hoofdzaak) in gebruik geweest als vijver aangezien deze sedertdien werd gebruikt voor het houden van vissen. Dat er ook wel eens een duik in de waterbak werd genomen, maakt niet dat de waterbak niet in de eerste plaats als vijver dienst doet en ook als zodanig gekwalificeerd moet worden. Dat de waterbak eerder wel (uitsluitend) als zwembad dienst deed, maakt dit niet anders.”