Zwaar weer in winkelstraat: verkopen bij bouwmarkten en meubelzaken dalen hard

Dit blijkt uit cijfers van het CBS over het tweede kwartaal van 2022. Over de hele linie groeide de winkelomzet in de maanden april, mei en juni met ruim 3%, maar daalde het volume ook met ruim 3%. De verkopen via internet daalden in het tweede kwartaal zelfs met 10%, vergeleken met het tweede kwartaal van 2021. Bij winkeliers die alleen online verkopen, daalde de omzet met 9% en bij winkeliers die stenen winkels combineren met een webshop was de omzetdaling met 11% iets groter.

Door de sterke inflatie groeide de omzet in levensmiddelenwinkels met bijna 3% terwijl het verkochte volume met ruim 5% daalde. De supermarktomzet groeide 2,5% terwijl de klanten 5,6% minder producten kochten. Speciaalzaken presteerden iets beter met een grotere omzetgroei (3,4%) en minder volumeverlies (-4,3%) dan bij de supermarkten.

Verschillen

Bij de winkels die niet-levensmiddelen verkopen, zijn er sterke verschillen. Het totale volume aan verkochte producten nam in het tweede kwartaal licht toe (een mager plusje van 0,4%), maar de omzet steeg door hogere prijzen met bijna 6%. De verschillen zijn opvallend. Kledingwinkels (16,8% meer volume, 19,5% meer omzet) schoenenwinkels (11,2% meer volume, 16% meer omzet) en drogisterijen (6,2% meer volume, 9,2% meer omzet) doen het veel beter dan bouwmarkten, meubelwinkels en verkopers van witgoed en consumentenelektronica.

Op de meubelboulevards is het erg rustig geweest. Verkopers van meubels en woninginrichting zagen hun omzet met 2,6% dalen, terwijl het verkochte volume met liefst 13% is geslonken. Hogere prijzen houden het omzetverlies nog enigszins beperkt. Dit is ook het beeld bij bouwmarkten en verkopers van keukens en vloeren waar de omzet ruim 3% daalde bij een volumeval van bijna 11%. Verkopers van witgoed (zoals wasmachines en vaatwassers) en consumentenelektronica noteerden een bijna 4% lagere omzet bij een volumedaling van 8,7%.

Faillissementen

Het aantal faillissementen neemt volgens het CBS sinds het najaar van 2021 weer toe. De 46 faillissementen in het tweede kwartaal, zijn er 21% meer dan in dezelfde periode in 2021 (38 faillissementen). Dat is nog altijd behoorlijk minder dan voor de coronapandemie, maar ondernemers zijn pessimistisch. Naast het personeelsgebrek dat de detailhandel ook raakt, verwacht een meerderheid van de winkeliers die het CBS heeft gesproken, dat de inflatie nog lang niet ten einde is.

De coronasteun is opgehouden en uitgestelde belastingen worden in oktober alsnog geïnd. Bovendien zijn de zorgen reëel over het vermogen van consumenten om in het najaar hun rekeningen voor energie, brandstof en boodschappen te kunnen betalen. Ook dit draagt bij aan het negatieve sentiment in de winkelstraat.

Ondernemers worden vaak rasoptimisten genoemd, maar nu registreert het CBS bij 15% van de winkeliers de verwachting dat het economisch klimaat in de komende maanden verslechtert. Daarmee zijn zij pessimistischer gestemd dan in de voorgaande acht kwartalen.