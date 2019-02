Europese beurzen hoger de dag uit

De AEX-index sloot 0,4 procent in de plus op 540,03 punten. De MidKap steeg 1,8 procent tot 761,40 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 0,8 procent omhoog.

Bij de hoofdfondsen stond informatieleverenacier Wolters Kluwer bij de hoogste stijgers met een winst van 2,1 procent. Het bedrijf worstelde vorig jaar met wisselkoerseffecten, maar wist op eigen kracht een hogere omzet in de boeken te zetten. Het concern koopt ook voor 250 miljoen euro eigen aandelen in. Verfconcern AkzoNobel noteerde ex-dividend en zakte 3 procent.

Air France-KLM

Bij de middelgrote bedrijven vielen de resultaten van bouwer BAM (plus 7,1 procent) en chipbedrijf Besi (plus 3,5 procent) in goede aarde. Air France-KLM werkte een eerder verlies weg en won meer dan 6 procent. De luchtvaartcombinatie heeft het afgelopen jaar financieel minder gepresteerd dan een jaar eerder. Vooral stakingen bij Air France en een hogere brandstofrekening waren daar debet aan.

Laadpalenfabrikant Alfen boekte meer omzet, maar een lagere winst en zakte 3,4 procent bij de kleinere bedrijven.

Buitenland

Elders in Europa waren de ogen gericht op UBS, dat 2,5 procent verloor in Zürich. De Zwitserse bank heeft een boete gekregen van ruim 3,7 miljard euro in een Franse belastingontduikingszaak. Ook moet het financiële concern 800 miljoen euro aan schadevergoeding betalen aan de Franse staat. UBS gaat in beroep tegen het vonnis.

De Britse retailer Sainsbury kelderde bijna 19 procent in Londen. De Britse mededingingsautoriteit heeft zorgen geuit over de geplande overname van Asda door Sainsbury. In Stockholm raakte Swedbank zo'n 14 procent kwijt. De Zweedse bank is mogelijk ook betrokken bij het grote witwasschandaal bij zijn Deense branchegenoot Danske Bank.

De euro was 1,1362 dollar waard, tegen 1,1333 dollar dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,8 procent tot 57,12 dollar. Brent werd 1 procent duurder op 67,11 dollar per vat.