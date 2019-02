Alumexx breidt assortiment uit

De afgelopen maanden is door Alumexx gewerkt aan het verbreden van het assortiment. Dit wordt onder andere gedaan om aan de vraag vanuit de e-commerce markt te voldoen voor een breder en diverser aanbod met aanvullende producten zoals accessoires en gereedschap. Inmiddels zijn samenwerkingen aangegaan met twee Duitse fabrikanten. Ook zijn onderhandelingen begonnen met de partijen over het leveren van bepaalde artikelen voor Alumexx onder 'private labels'.

Alumexx wist verder de inkooporganisatie voor de gereedschapketens, de ZEVIJ, aan zich te binden. Daardoor wordt de onderneming huisleverancier van een internationaal netwerk van wederverkopers. Alumexx blijft zich daarnaast ook richten op de grotere bouwmarkten. Dat gebeurt overigens alleen als ,,de risico’s en marges te bewaken blijven''. Tot nu toe is het de onderneming nog niet gelukt om binnen deze voorwaarden een contract met een grotere bouwmarkt af te sluiten.

Internationaal werd het online platform van Alumexx via Amazon in Duitsland uitgebreid. Daar is een partij aangetrokken die dit digitaal gaat regelen. Vooral de Duitse markt biedt veel opties voor Alumexx, benadrukt de onderneming. Aan het begin van het jaar zijn verder nieuwe distributeurs toegevoegd aan het dealernetwerk. Het gaat daarbij om een partij in Zweden en een bouwmarktconcern voor de gehele Nederlandse Antillen.