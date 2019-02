Fed voorzichtig vanwege onzekerheid

De risico's voor de Amerikaanse economie zitten vooral in het buitenland, zoals afnemende economische groei in Europa en China. Ook om die goed te kunnen beoordelen, besloten de centralebankiers tot een geduldige aanpak. Daarnaast speelt de volatiliteit op de financiële markten een rol.

Hoewel de Amerikaanse economie sterk blijft draaien, ging de inflatie in sommige metingen naar beneden. In andere metingen bleef de prijsstijging echter dicht bij de gewenste 2 procent. Dat zou duiden op nieuwe renteverhogingen, al zijn de beleidsbepalers het er nog niet over eens hoeveel dat er zouden moeten zijn. Wel willen ze vrijwel allemaal dat de Fed nog dit jaar stopt met het verkleinen van zijn balans.