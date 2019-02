Ontslag om coke op personeelsuitje onterecht

De vrouw gebruikte de cocaïne op een kampeerboerderij in het Brabantse Hogeloon, waar ze met 25 collega’s met de personeelsvereniging een weekendje uit was. Ze bood de cocaïne aan één andere collega aan. Die ging op het aanbod in, en kreeg later een officiële waarschuwing. De vrouw werd op zondagochtend weggestuurd van de kampeerboerderij, en werd een dag later op staande voet ontslagen.

De rechtbank in Den Haag vindt dat te ver gaan. De rechter noemt de actie van de vrouw „weliswaar ongewenst en misschien zelfs strafbaar, maar niet maatschappelijk zeldzaam”. Bovendien gebruikte de vrouw buiten werktijd, en was er op haar werk als zodanig nooit iets aan te merken geweest.

Dat het cocaïnegebruik de reputatie van Accent bij klanten beschadigt, gaat er bij de Haagse rechter dan ook niet in. Het bedrijf moet de vrouw vanwege het onterechte ontslag €3100 aan achterstallig loon betalen, naast een ontslagvergoeding van €3000 en €700 aan juridische kosten.