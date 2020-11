AEX sluit met topper KPN op 600 punten

Het slot voor de AEX was 600,1 punten, een winst van 0,1% ten opzichte van woensdag. De AMX steeg 1% naar 859,2 punten.

Het Damrak was daarmee een witte raaf in Europa. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC-40 sloten 0,7% tot 1,5% lager.

Bij sluiting van de Europese beurzen stond de Dow Jones-index 0,4% lager en de Nasdaq-index 0,1% hoger.

Om half drie werd bekend dat 709.000 Amerikanen vorige week een WW-uitkering hebben aangevraagd, minder dan de verwachte 731.000 en het laagste niveau sinds maart. Beleggers hadden echter meer oog voor het steeds verder stijgende aantal nieuwe coronabesmettingen in de VS. Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan tempert bovendien enigszins het optimisme over de goede werking van Pfizers vaccin. „Natuurlijk is dit goed nieuws. Maar voordat een dusdanig deel van de bevolking is gevaccineerd dat we kunnen terugkeren naar normaal, is er waarschijnlijk een jaar verstreken.”

Analist Corné van Zeijl (Actiam) toont zich wat positiever over het vaccin. „Hierdoor is er licht aan het einde van de tunnel. Grootschalige vaccinaties kunnen ervoor zorgen dat het economische scenario er vanaf de zomer heel anders uit komt te zien.”

Van Zeijl ziet het oplopen van de Amerikaanse rente als het grootste risico. „Zeker als de 10-jaars boven 1% komt, kan dit een drukkend effect op aandelen hebben. Alleen al door de aandacht die het dan krijgt.”

Juvyns denkt dat het met de rente voorlopig zo’n vaart niet zal lopen. „De ontwikkeling rond het virus zelf zie ik als een groter risico. Daarnaast is de politieke onzekerheid in de VS nog niet weg.”

KPN in de lift

Bij de Nederlandse hoofdfondsen blonk KPN uit met een winst van 6,3%. Persbureau Bloomberg meldde dat het telecombedrijf volgens meerdere bronnen is benaderd door de Zweedse investeringsmaatschappij EQT. Van Zeijl gelooft dat er interesse is, maar vraagt zich sterk af of het tot een overname komt. „De overheid kan deze met zijn golden share tegenhouden. En de situatie bij onder meer KLM maakt duidelijk dat afhankelijkheid van een ander land een risico betekent.”

Prosus klom 3,6%, doordat het Chinese technologiebedrijf Tencent, zijn veruit meest waardevolle belegging, meevallende kwartaalcijfers publiceerde.

Chiptoeleverancier ASML steeg 0,6%. De grootste fabrikant van computeronderdelen Foxconn rapporteerde over zijn derde kwartaal sterke cijfers. De Chinese chipfabrikant SMIC toonde over zijn laatste kwartaal een verdubbeling van omzet, maar is somber over komend kwartaal.

Shell zakte 1%, gecorrigeerd voor het ex-dividend gaan van $0,17.

Zwaargewicht Unilever verloor 0,5%, ondanks een koersdoelverhoging van Citigroup van €50 naar €60. Volgens de analist is het voedings- en wasmiddelenconcern ondergewaardeerd tegenover directe concurrenten.

Bij de middelgrote fondsen eindigde Biotechfonds Pharming met 4,1% koerswinst aan kop.

Flow Traders klom 3,1% . De liquiditeitsverstrekker gaat voor €30 miljoen eigen aandelen inkopen, als bonusuitkeringen voor werknemers.

SBM Offshore (+0,1%) meldde met kostenbesparingen en een vergrote omzet over afgelopen kwartaal zijn vooruitzicht voor dit jaar en daarna zonniger in te zien.

De in de AScX-index opgenomen fietsenfabrikant Accell won 1,4%, na een adviesverhoging naar kopen door Kepler Cheuvreux.

Stern zakte op de lokale markt met 5,6%, op het bericht dat de autoverkoop in het derde kwartaal onder druk bleef staan.

Kiadis Pharma meldde dat zijn NK-celtherapie in combinatie met een andere therapie mogelijk kan werken tegen longkanker. Het biotechbedrijf, dat de Franse farmaceut Sanofi voor €5,45 wil overnemen, klom 0,4%.

Rabobank zou in een versnelde reorganisatie de helft van zijn filialen willen sluiten. De koers van de Rabo-certificaten reageerde amper, met 0,1% verlies.

