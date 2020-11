AEX stijgt tot boven 600 punten

De AEX-index noteerde, na 1,2% winst woensdag, 0,4% hoger bij 601,3 punten. De AMX bleef 0,9% in de plus bij 858,4 punten.

Elders in Europa noteerde de Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC-40 0,5 tot 0,7% verlies.

Macrocijfers uit het Verenigd Koninkrijk schetsten volgens beleggers een somber beeld. De toename van het bbp over het laatste kwartaal was met 15,5% op kwartaalbasis een record, met vijf maanden op rij groei nu. Uit Duitsland kwam het inflatiecijfer dat over oktober -0,2% bedroeg, vergeleken met vorig jaar. In september was dat 0,1%.

In Tokio verdienden beleggers op de Nikkei 225 0,7%. De beurs van Shanghai bleef achter.

In New York eindigde de Nasdaq met 2% winst. De S&P 500 eindigde 0,8% hoger, maar de Dow Jones verloor een fractie. Het aantal coronabesmettingen liep in de VS op tot 144.000 mensen, een nieuw record. Analisten en brokers meldden toenemende zorgen, nu het gepresenteerde coronavaccin van Pfizer en Biontech nog enige tijd op zich laat wachten, terwijl de economische groei stokt.

De futures voor opening van de beurzen om 15.30 noteren 0,3% tot 0,5% lager.

De euro ging 0,13% omhoog tot $1,1864. Het Britse pond verloor 0,2%. Brentolie (-0,3%) reageerde op het nieuws dat oliekartel OPEC zijn productie wil aanpassen.

Shell grote verliezer

Bij de hoofdfondsen gingen fianciële instellingen Aegon (-1,6%), ING (-1,4%) en ABN Amro (-1,1%) - dat een koersdoelverlaging van Berenberg kreeg vanwege verwacht lagere rente-baten - veelal onderin mee.

Bekijk ook: Exodus in directie Volksbank houdt aan

Rabobank zou in een versnelde reorganisatie de helft van zijn filialen willen sluiten, aldus het FD.

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield werd 0,9% teruggezet.

Zwaargewicht Unilever kreeg een koersdoelverhoging van Citigroup van €50 naar €60. Volgens de analist is het voedings- en levensmiddelenconcern ondergewaardeerd tegenover directe concurrenten.

Shell ging ex-dividend.

Technologie-investeringsfonds Prosus leidde de hoofdindex met 2,7% winst. Rond KPN bleef overnamenieuws rondgaan, het aandeel profiteerde met 1%.

Chiptoeleverancier ASMI steeg 0,4%. De grootste fabrikant van computeronderdelen Foxconn, werkend voor alle smartphone-makers als Apple dat daar de helft van zijn iPhones laat assembleren, rapporteerde over zijn derde kwartaal ruim $1 miljard winst en beter dan verwachte ordercijfers. De Chinese chipfabrikant SMIC toonde over zijn laatste kwartaal een verdubbeling van omzet, maar is somber over komend kwartaal.

Uitzendreus Randstad (+0,8%) kreeg van ABN Amro bij een ’houden’-advies een koersdoelverhoging van €42 naar €49. De analisten verwachten weinig omzetgroei, de focus bij de uitzender moet daarom meer op kosten liggen nu de werkloosheid zal oplopen, aldus ABN.

Bij de middelgrote fondsen had liquiditeitsverstrekker Flow Traders voor 2,8% winst de wind in de rug. Tankopslagbedrijf Vopak steeg 1,2%.

SBM Offshore (+0,9%) meldde met kostenbesparingen en een vergrote omzet over afgelopen kwartaal zijn vooruitzicht voor dit jaar en daarna zonniger in te zien. De beloning van ceo Chabas wordt per 1 januari 2020 met terugwerkende kracht met 20% opgeschroefd.

Vastgoed werd teruggezet: Eurocommercial Properties had 3,1% roodstand.

Kiadis Pharma (+0,2%) meldde dat de NK-celtherapie van de biotechnoloog in combinatie met oncolytische virotherapie mogelijk kan werken tegen longkanker.

Autodealergroep Stern (-6%) stelde ook in het derde kwartaal last van de coronacrisis te ondervinden, nadat veel minder nieuwe auto’s werden verkocht. De impact van de virusuitbraak was wel minder sterk dan in de eerste helft van dit jaar, aldus directeur Van der Kwast.

