Shell en financials zetten AEX op verlies

De AEX-index noteerde, na 1,2% winst woensdag, 0,4% lager bij 596,3 punten. De AMX bleef vlak bij 857 punten.

Macrocijfers uit het Verenigd Koninkrijk schetsten volgens beleggers een somber beeld. De toename van het bbp over het laatste kwartaal was met 15,5% een record. Uit Duitsland kwam het inflatiecijfer dat over oktober -0,2% bedroeg, vergeleken met vorig jaar. In september was dat 0,1%.

Het aantal coronabesmettingen liep in de VS op tot 144.000 mensen, een nieuw record.

In Tokio verdienden beleggers op de Nikkei 225 0,7%. De beurs van Shanghai bleef achter.

De euro ging 0,13% terug tot $1,17645. Brentolie reageerde op het nieuws dat oliekartel OPEC zijn productie wil aanpassen.

Shell grote verliezer

Bij de hoofdfondsen ging Shell met ruim 2% terug.

Fianciële instellingen Aegon (-1,6%), ING (-1,4%) en ABN Amro (-1,1%) koersten mee onderin.

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield werd 0,9% teruggezet.

Technologie-investeringsfonds Prosus leidde de hoofdindex met 1,6% winst. Rond KPN bleef overnamenieuws rondgaan, het aandeel profiteerde met 1%. Chiptoeleverancier ASMI steeg 0,4%.

Bij de middelgrote fondsen had liquiditeitsverstrekker Flow Traders voor 2,8% winst de wind in de rug. Tankopslagbedrijf Vopak steeg1,2%.

SBM Offshore (+0,9%) meldde met kostenbesparingen en een vergrote omzet over afgelopen kwartaal zijn vooruitzicht voor dit jaar en daarna zonniger in te zien. De beloning van ceo Chabas wordt per 1 januari 2020 met terugwerkende kracht verhoogd.

Vastgoed werd teruggezet: Eurocommercial Properties had 3,1% roodstand.

Kiadis Pharma meldde dat de NK-celtherapie van de biotechnoloog in combinatie met oncolytische virotherapie mogelijk kan werken tegen longkanker. Kiadis ontwikkelt nieuwe medicijnen op basis van Natural Killer-cellen. Dat zijn grote witte bloedlichamen die de eerste verdedigingslinie in het menselijk afweersysteem vormen.

Autodealergroep Stern stelde ook in het derde kwartaal last van de coronacrisis te ondervinden, nadat veel minder nieuwe auto's werden verkocht. De impact van de virusuitbraak was wel minder sterk dan in de eerste helft van dit jaar, aldus directeur Van der Kwast.

Meer relevant financieel nieuws elke ochtend gratis in je mail? Meld je hier aan.