Japanse beurs zet opmars voort

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 0,2 procent hoger op 21.464,23 punten. Het was de vierde winstbeurt op rij. Santen Pharmaceutical dikte 5 procent aan. Het Japanse farmaceutische bedrijf gaat eigen aandelen inkopen.

De andere belangrijke beursgraadmeters in het Verre Oosten gingen ook overwegend vooruit. De Hang Seng-index in Hongkong stond tussentijds 0,3 procent in de plus en de beurs in Shanghai won 0,9 procent. De Chinese computermaker Lenovo maakte een koerssprong van bijna 11 procent na beter dan verwachte kwartaalcijfers.

De Kospi in Seoul zakte 0,1 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung zakte 0,2 procent na lancering van de nieuwe serie van Galaxy smartphones. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,7 procent hoger onder aanvoering van de Australische banken.