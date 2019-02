Heijmans blijft kwetsbaar voor uitglijders

Een grote opdracht van Schiphol zit nog niet in de orderportefeuille. Minpuntje was het beëindigen van het Wintrack II-contract, dat de orders met ongeveer 130 miljoen euro drukte. Eind 2017 stond het boek op bijna 1,9 miljard euro.

"Heijmans moet streng blijven bij het aannemen van nieuw werk"

DFT-verslaggever Yteke de Jong

„Bouwconcern Heijmans kan eindelijk weer eens melden dat alle divisies aan het bedrijf hebben bedragen aan het resultaat, ook de weg- en waterbouw. De afgelopen jaren scheerde Heijmans langs de rand van de afgrond omdat ze infraprojecten te goedkoop had aangenomen. Het nettoresultaat komt uit op €20 miljoen, hetzelfde als vorig jaar, maar daar moet bij aangetekend worden dat er vorig jaar een boekwinst inzat op van €31 miljoen op de verkoop van buitenlandse deelnemingen. Eigenlijk zat Heijmans toen zwaar in de rode cijfers. Toch houdt het nog niet over in de bouwbranche, de ongecorrigeerde operationele marge van Heijmans bedraagt slechts 1,4%. Dat betekent dat Heijmans kwetsbaar blijft voor uitglijders. Het blijft zaak op streng te zijn op de aanname van nieuw werk.”

Volg @ytekedejong op Twitter

Heijmans voerde afgelopen jaar de omzet met 13 procent op tot bijna 1,6 miljard euro. Het onderliggende bedrijfsresultaat (ebitda) groeide met 43 procent tot 43 miljoen euro. Onder de streep resteerde een winst van 20 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 9 miljoen euro negatief, exclusief beëindigde activiteiten. Heijmans verkocht afgelopen jaar 2237 woningen en zag al zijn divisies positief bijdragen aan het resultaat.

Toelichting

Topman Ton Hillen wees daar in een toelichting ook op. Hij benadrukte dat, om in de toekomst aan de grote woningbehoefte te voldoen, landelijke regie nodig is. ,,Daarbij moeten nieuwe ontwikkellocaties binnen- en buitenstedelijk worden aangewezen'', aldus Hillen.

Over het afgelopen jaar keert de onderneming geen dividend uit, omdat het zijn balans verder wil versterken. De kapitaalkosten zullen verder verbeteren vanwege verschillende stappen die de afgelopen tijd zijn genomen, zoals het herfinancieren van de bankleningen.

Voor dit jaar voorziet de bouwer een vergelijkbare omzet als in 2018. Een daling van de opbrengsten bij Infra vanwege een selectief aannamebeleid zal daarbij worden gecompenseerd door de andere activiteiten. Uitgaande van ongewijzigde marktomstandigheden zullen de algehele resultaten verbeteren, aldus Heijmans.