Taxi-app Lyft zet stappen met beursgang

Die heeft nog wat meer tijd nodig met het voorbereiden van zijn beursdebuut. Kenners wijzen er daarbij ook op dat met het verspreiden van de twee beursgangen de bedrijven voorkomen dat ze elkaar overschaduwen, gezien hetzelfde product dat ze leveren.

Naar verluidt wordt het aandeel Lyft genoteerd op de Nasdaq en mikt de onderneming op een totale waardering van 20 miljard tot 25 miljard dollar. Lyft biedt net als Uber taxidiensten aan via een app die door zelfstandige chauffeurs worden uitgevoerd. Ook heeft Lyft deelfietsen. De onderneming is alleen in de Verenigde Staten actief.