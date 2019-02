T-Mobile Nederland krijgt er meer klanten bij

Den Haag - T-Mobile Nederland heeft er vorig jaar opnieuw meer klanten bijgekregen. Volgens topman Søren Abildgaard was er sprake van goede resultaten en hij is enthousiast over de nieuwe kansen voor zijn bedrijf door de recente samensmelting met Tele2. Zo kondigde T-Mobile eerder deze week aan eind 2020 een landelijk dekkend 5G-netwerk te willen hebben.