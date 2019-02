Lage rente drukt winst Van Lanschot Kempen

De nettowinst kwam uit op 80,3 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 94,9 miljoen euro. Het renteresultaat zakte met 11 procent. De provisie-inkomsten namen wel toe, met 10 procent. Dat had te maken met de netto-instroom van 1 miljard euro aan kapitaal dat Van Lanschot Kempen onder beheer heeft. Het totale beheerd vermogen daalde echter van 83,6 miljard tot 81,2 miljard door negatieve koerseffecten.

In 2018 speelde kostenbeheersing en daarmee de efficiency een belangrijke rol. In de tweede helft van het jaar werden daardoor lagere kosten gemaakt. Ook werden aanvullende maatregelen genomen, waarmee een reorganisatielast van 8,3 miljoen euro samenhangt.

Van Lanschot Kempen verlaagde verder zijn efficiency-doelstellingen naar 70-72 procent. Daarmee moeten ze de economische omgeving beter weerspiegelen. In 2018 kwam de efficiency-ratio nog uit op 79,4 procent. Het dividendvoorstel is gelijk aan dat van een jaar eerder: 1,45 euro per aandeel.