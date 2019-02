AXA en Swiss Re voelen natuurrampen

AXA hield onder de streep 2,1 miljard euro over. Dat is 66 procent minder dan een jaar eerder. De kostenpost voor natuurrampen kwam veel hoger uit, door onder meer hevige branden in Californië en de orkaan Michael. AXA voerde de opbrengsten wel licht op, tot bijna 103 miljard euro.

Vorig jaar nam AXA vastgoed- en ongevallenverzekeraar XL Group over, om onder meer zijn marktaandeel in het verzekeren van natuurrampenschade te vergroten. De Amerikaanse tak voor levensverzekeringen werd juist naar de beurs gebracht.

Herverzekeraar Swiss Re had onder meer last van tyfoons in Japan, stormen en branden in de Verenigde Staten en een grote hagelstorm in Australië. Het resultaat nam wel toe ten opzichte van een jaar eerder, tot 421 miljoen dollar. Dat had nog hoger kunnen zijn als een boekhoudkundige aanpassing op aandelenbeleggingen niet nodig was geweest. Swiss Re verhoogde desondanks zijn dividend en kondigde een aandeleninkoop aan.