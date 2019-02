'Waarde Spaanse deal GrandVision 90 miljoen'

Naar verluidt levert de transactie El Corte Inglés een boekwinst op van 60 miljoen euro. Met de overname van Óptica2000 komen 106 filialen in Spanje en twee vestigingen in Portugal in handen van het moederconcern van onder meer EyeWish en Pearle. De winkels zijn meestal gevestigd in de warenhuizen van El Corte Ingleś. GrandVision is al actief in Spanje met MasVision.

Óptica2000 werd opgericht in 1976 in Barcelona en is de op drie na grootste speler in het land. In boekjaar 2017 behaalde de keten een omzet van 83 miljoen euro.