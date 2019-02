RELX zet weer recordresultaten in de boeken

De resultaten van het bedrijf passen exact in het ideaalplaatje van het bedrijf, dat vooral voorspelbaar wil zijn. Het bedrijf mikt doorgaans op een omzetgroei van circa 4 procent en een stijging van de operationele winst van circa 6 procent. De winst per aandeel bleef met een stijging van 7 procent een procentpunt achter bij de gewenste groei, maar was nog altijd beter dan door kenners voorzien.

Door de recente wijzigingen van de duale structuur van de onderneming worden vanaf nu de cijfers van het concern louter in ponden gemeld. Het op papier nu volledig Britse bedrijf wil in 2019 voor 600 miljoen pond aan eigen aandelen inkopen, tegen 700 miljoen pond het afgelopen jaar.