’Huizenprijzen stijgen in 2019 met 6%’

Rabobank constateert dat er inmiddels meer Nederlanders zijn die het geen dan wel een goed moment vinden om een huis te kopen. Dit vertaalt zich in een voorziene daling van het aantal huizenverkopen tot ongeveer 205.000 dit jaar tegen nog 218.000 in 2018. Dat was al een terugval van bijna 10% ten opzichte van 2017.

Vooral in de Randstad, waar de prijzen in de afgelopen jaren het hardst stegen, staan de verkopen sterk onder druk. In de vier grote steden was de terugval in 2018 13,3% tot 14,4%.