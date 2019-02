Beurs: AEX valt stil, RELX loopt uit

Rond 16:25 uur staat de AEX-index een fractie hoger op 540,08 punten. De Midkap noteert een plus van 0,1%, met 761,9 punten.

Elders in Europa bewegen de beurzen ook nog nauwelijks.

"Totaalbeeld is niet wereldschokkend"

,,De markten hinken op twee gedachten”, stelt handelaar Frank Bonsee (ABN Amro). „Beleggers verwerken veel bedrijfsresultaten in Europa, in Nederland relatief wat kleinere. En dat totaalbeeld is niet wereldschokkend. Er is geen duidelijke richting. Anderzijds zijn beleggers realistisch: vanaf begin december hebben beurzen een mooie run gehad. Misschien is het tijd voor een pas op de plaats.”

Driekwart van de kwartaalresultaten van bedrijven heeft de verwachting nu overtroffen.

Bonsee: ,,Beleggers zie je zoeken: gaan we verder of is voorzichtigheid op zijn plaats? We zitten bovendien in de laatste fase van de Brexit en wat er tussen China en de VS speelt, de belegger wordt er niet warm of koud meer van.”

Notulen

De beurshandelaren, hebben naast een sloot bedrijfscijfers, ook nog de woensdagavond gepubliceerde notulen van de Amerikaanse centrale bank Fed te verwerken.

Die waren weinig verrassend: de centrale bankiers zijn voorzichtig vanwege alle onzekerheid rondom afnemende groei in Europa en China.

Vandaag komen de notulen van de Europese Centrale Bank naar buiten, vrijdag spreekt ECB-president Mario Draghi. Zelfs de inkoopmanagersindex, die wel lager is maar door analisten van ING toch als „een welkom signaal van aanhoudende groei” wordt gezien, lijkt handelaren nauwelijks te interesseren.

Wall Street is met lichte winst geopend.

Amerikaanse werkloosheidscijfers pakten lager uit dan verwacht. Het cijfer voor duurzame goederen bleef eveneens achter bij verwachtingen.

RELX gewild

Informatieleverancier RELX staat na de publicatie van de jaarcijfers 4,7% in de plus en bovenaan bij de hoofdfondsen. Het verhoogde zijn dividend. „Boring is good”, concluderen analisten eensgezind. RELX is een „baken van stabiliteit”, applaudiseert Liberum.

Het bedrijf neemt branchegenoot Wolters Kluwer (+2,2%) op sleeptouw. Beide kopen ze eigen aandelen in.

Zwaargewicht Unilever (+0,6%) stut de hoofdindex.

NN Group (+0,5%) kreeg een hoger koersdoel van Credit Suisse.

Offshorebedrijf Boskalis steeg 0,7%. Het nam een meerderheidsbelang in Horizon Group, toeleverancier aan de olie- en gasindustrie voor Saoedi-Arabië.

Air France KLM (+4,1%), op roadshow bij Kepler Chevreux, voerde de Midkap aan.

In Amsterdam is bouwer Heijmans de grote verliezer. Na een forse koerswinst gisteren, gedreven door de cijfers van branchegenoot BAM, gaat er nu weer 6,6% af. Het schrapt tot ergernis van beleggers het dividend.

Van Lanschot Kempen kwam vanochtend ook met jaarcijfers, en ook die worden niet goed ontvangen. De bank verliest 0,7%.

