Cijfers Heijmans stellen teleur

Na een uur handel staat de AEX-index, die nog in het groen opende 0,1% lager op 539,3 punten. De Midkap noteert een plusje van 0,2%, met 762,9 punten. Elders in Europa bewegen de beurzen ook nog nauwelijks, met een verlies van 0,4% in Londen, 0,1% eraf in Parijs en een plusje van 0,2% op de beurs van Frankfurt.

In Amsterdam was bouwer Heijmans de grote verliezer. Na een forse koerswinst gisteren, door de cijfers van branchegenoot BAM, gaat er nu weer 7,3% af. Dat alle divisies bijdragen aan de winst, is voor beleggers kennelijk niet genoeg. Van Lanschot Kempen kwam vanochtend ook met jaarcijfers, en ook die worden niet goed ontvangen. De bank verliest 0,7%. Informatieleverancier RELX staat na de publicatie van de jaarcijfers 1,4% in de plus, en neemt branchegenoot Wolters Kluwer op sleeptouw. Dat bedrijf wint 1,1%.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde vannacht 0,2% hoger op 21.464,23 punten. Het was de vierde winstbeurt op rij. De andere belangrijke beursgraadmeters in het Verre Oosten gingen ook overwegend vooruit. De Hang Seng-index in Hongkong sloot 0,4% in de plus en de beurs in Shanghai won 0,9%. De Chinese computermaker Lenovo maakte een koerssprong van bijna 11% na beter dan verwachte kwartaalcijfers.

Wall Street ging gisteren licht vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 25.954,44 punten. De brede S&P 500 klom 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq dikte een fractie aan.