Telefónica rekent op groei

Het concern wist de voorbije maanden onder meer klanten van concurrent Vodafone over te nemen. Die telecomaanbieder besloot eerder om voetbal in Spanje niet meer uit te zenden. Daardoor liepen een boel klanten over naar de concurrentie. Naast Telefónica profiteerden daar ook andere aanbieders van.

Telefónica sloot 2018 af met een omzet van 48,7 miljard euro en een bedrijfsresultaat van 15,6 miljard euro. Verder wist het bedrijf voor het zevende kwartaal op rij zijn schuld te verlagen. Daarmee hield voorzitter Jose Maria Alvarez-Pallete zich aan zijn eerdere belofte om de schuldpositie te verbeteren.