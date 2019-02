Oproep: verdien jij het minimumloon?

Het minimumloon voor een fulltime dienstverband, dat is afhankelijk van de sector 36, 38 of 40 uur, is €1615,80 bruto. Per week is het €372,90 en per dag €74,58 bruto. Als je jonger bent dan 21, zijn de bedragen lager.

Is dit wat jij verdient, wil je vertellen over hoe je rondkomt en ook op de foto?

Stuur dan een mailtje met je verhaal en contactgegevens naar marlou.visser@telegraaf.nl