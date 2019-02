Ook ’Brits’ maakt Relx verwachtingen waar

Daarmee voldoen de resultaten van de wetenschappelijke uitgever, dataleverancier en -analist aan haar eigen doelstellingen en de verwachtingen die analisten eerder deze week hebben uitgesproken. Relx heeft een belangrijk jaar achter de rug, waarin het bedrijf koos voor een eenvoudiger structuur met de hoofdzetel in Londen. Het concern blijft echter nog wel binnen de AEX.

De keuze voor Londen heeft ondanks de Brexit geen grote gevolgen voor Relx. „Omdat wij veel doen in wetenschappelijke en juridische publicaties in meerdere landen zoals in Europa en de Verenigde Staten, hebben we toch al te maken met verschillende regelgeving”, legt financieel topman Nick Luff uit.

"Voorspelbaar"

Dit vindt DFT-verslaggever Gert van Harskamp.

„Relx publiceert zijn cijfers voor het eerst volledig in pond sterling en de resultaten blijven ook daarmee uiterst voorspelbaar. Die voorspelbaarheid maakt Relx aantrekkelijk voor beleggers.”

Overnames

Ook qua wisselkoerseffecten verwacht Luff geen grote problemen. „We hebben ook nu laten zien dat onze resultaten consistent zijn en de markt kan de wisselkoerseffecten incalculeren.”

Afgelopen jaar was Relx meer dan gemiddeld actief op de overnamemarkt. Alleen al door de acquisitie van het Amerikaanse ThreathMetrix voor €660 miljoen kwam de totale overnamesom hoger uit dan gemiddeld. Die toename betekent niet dat de overnamestrategie verandert. „Onze belangrijkste focus ligt op organische groei”, zegt cfo Luff. „We besteden gemiddeld 400 tot 500 miljoen aan acquisities. Hoe hoog dat bedrag wordt, ligt eraan wat er langs komt.”

Aandeleninkoop

Wel belooft Relx dit jaar fors minder eigen aandelen op te komen. Het concern trekt daar in 2019 600 miljoen Britse pond voor uit, tegenover 700 miljoen afgelopen jaar.

Verder houdt Relx vast aan de huidige groeistrategie. Dat komt neer op een omzetstijging van 4% en een operationele winstgroei van 6%