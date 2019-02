S&P negatiever over Nissan

Londen - De resultaten van automaker Nissan zullen de komende 1 tot 2 jaar onder druk komen te staan, als gevolg van mindere verkoopprestaties op belangrijke automarkten. Daarnaast zal het concern tijd nodig hebben om rust in de top van het bedrijf te herstellen. Dat schrijft kredietbeoordelaar S&P in een rapport over de automaker, waarbij het de rating op Nissan naar beneden toe bijstelde.