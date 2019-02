SFR wil meer geld van Orange

Parijs - Het Franse SFR, een dochterbedrijf van het in Amsterdam genoteerde Altice Europe, wil fors meer geld zien van het Franse telecombedrijf Orange in een zaak over machtsmisbruik. Orange maakte bij de publicatie van de jaarcijfers bekend dat een eerdere claim is verhoogd naar 2,8 miljard euro. SFR legde eerder nog een claim van 512 miljoen euro op het bord bij Orange.