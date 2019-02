'Kostenprognose Van Lanschot positief'

Van Lanschot Kempen gaat voor dit jaar uit van operationele kosten van 390 miljoen euro. Dat is aanzienlijk lager dan de 404,4 miljoen euro die ING had geraamd. De onderliggende nettowinst van Van Lanschot Kempen daalde vorig jaar, vooral als gevolg van ongunstige marktomstandigheden. Zo bleven de rentes laag en was er eind 2018 turbulentie op de aandelenbeurzen. Toch viel het resultaat hoger uit dan ING had verwacht.

Volgens analisten is het ook geen verrassing dat Van Lanschot Kempen zijn efficiëntiedoelstellingen naar beneden heeft bijgesteld. De eerdere doelen werden namelijk vastgesteld toen het renteklimaat gunstiger was. Verder noemt ING de kapitaalbuffer (CET1-ratio) positief. Het voorgestelde dividend van 1,45 euro per aandeel is dan weer iets lager dan marktvorsers hadden verwacht.

ING hanteert een hold-advies en koersdoel van 25 euro voor Van Lanschot Kempen. Het aandeel stond donderdagochtend omstreeks 10.50 uur 0,7 procent lager op 20,60 euro.