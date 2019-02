'Meer banen weg bij VEON in Amsterdam'

Naar verluidt is de directie naar de ondernemingsraad gestapt met een plan om nog eens 69 arbeidsplaatsen op te heffen. De ontslagen zouden vallen bij het onderdeel Wholesale Services, dat belminuten inkoopt voor VEON-abonnees die internationale gesprekken voeren. Het bedrijf biedt diensten aan in landen als Rusland, Oekraïne, Oezbekistan, Pakistan, Algerije en Bangladesh.

Eerder maakte VEON bekend te stoppen met investeringen in een digitaal platform, wat ten koste zou gaan van honderd banen in Londen en Amsterdam. Daar kwam nog een reductie van negentig hoofdkantoorfuncties bij in Amsterdam.