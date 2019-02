Meer banen weg bij telecombedrijf Veon

De ontslagen zouden vallen bij het onderdeel Wholesale Services, dat belminuten inkoopt voor Veon-abonnees die internationale gesprekken voeren. Veon, eerder bekend als Vimpelcom, biedt diensten aan in landen als Rusland, Oekraïne, Oezbekistan, Pakistan, Algerije en Banglasdesh.

Veon laat in een schriftelijke verklaring weten dat het in overleg is met de ondernemingsraad ’met betrekking tot mogelijke wijzigingen in haar bedrijfsoperaties’, zonder in te gaan op het aantal banen dat daarmee gemoeid is.

Eerder maakte Veon al bekend te stoppen met investeren in de bouw van een digitaal platform, waarmee het een dienst probeerde te ontwikkelen die zou lijken op het Chinese WeChat. Dat zou ten koste gaan van 100 banen in Londen en Amsterdam. Daarenboven gaf Veon eerder ook al aan 90 hoofdkantoorfuncties te schrappen in Amsterdam.

Grootschalige reorganisatie

De ontslagen vinden plaats in het kader van een grootschalige reorganisatie van het bedrijf, waarbij veel activiteiten die de afgelopen jaren op het hoofdkantoor plaatsvonden, bij de decentrale landenorganisaties worden ondergebracht. Inclusief de plannen voor de 69 arbeidsplaatsen waar de ondernemingsraad zich nu over buigt, verdwijnen er tussen de 200 en 250 banen in Amsterdam, waar de afgelopen jaren ruim 500 mensen werkzaam waren voor Veon.

Door de herstructurering blijft nog minder over van de Nederlandse activiteiten van Veon, dat wereldwijd rond de 60.000 medewerkers heeft. Enkele jaren geleden kwam het bedrijf in opspraak vanwege een omvangrijke smeergeldzaak in Oezbekistan, rond de 3G- en 4G-licenties. In Nederland en de Verenigde Staten kreeg het toenmalige Vimpelcom voor $795 miljoen aan boetes opgelegd. Ook accountantskantoor EY is in de zaak vervolgd.

