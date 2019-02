Koper laat dure smartphones liggen

Geruchten daarover, naast enkele tegenvallers bij Apple en Samsung, zetten vorig kwartaal de toon, dataverzamelaar Gartner bevestigde donderdag de trend. Dat wijst op een trager tempo van vernieuwingen.

„De vraag naar smartphones voor instap- en midprice bleef sterk op alle markten, maar de vraag naar de high-end smartphones vertraagde”, aldus Anshul Gupta, onderzoeksdirecteur bij Gartner donderdag.

Er zit in de verkopen over het afgelopen kwartaal ondanks de feestdagen een groei van net 0,1% in, vergeleken op jaarbasis.

Apple presteerde onder de top 5-leveranciers beroerd, met ’slechts’ 64,5 miljoen verkochte iPhones, een daling van 11,8%. Alleen in Noord-Amerika houdt het zijn fort.

Apple’s marktaandeel zakte in China naar 8,8% komend van 14,6%. Over heel 2018 zakte de verkoop met bijna 3% tot nog altijd 209 miljoen smartphones.

Samsung nog steeds marktleider. Ⓒ AFP

Het Zuid-Koreaanse Samsung blijft ondanks zijn teruggang met de GalaxyS9 marktleider met 17,3%, goed voor ruim 70,78 miljoen verkopen over het kwartaal. Dat waren er vorig jaar 74 miljoen stuks.

Het Chinese Huawei, beschuldigd van spionage met zijn netwerkapparatuur voor Peking en daardoor betrokken in de handelsoorlog tussen de VS en China, bouwde zijn markt als enige fors uit.

Het heeft volgens het toonaangevende Gartner nu bijna 15% marktaandeel, tegen vorig jaar 10,8%, en zit Apple op de hielen.

Zijn Chinese rivalen Oppo en Xiaomi hebben respectievelijk 7,7% en 6,8% marktaandeel - Xiamoi verloor hier een fractie marktaandeel ten opzichte van eind vorig jaar.

