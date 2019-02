J&J gedagvaard om talkpoederzaak

New Brunswick - Medisch bedrijf Johnson & Johnson (J&J) heeft in de Verenigde Staten dagvaardingen ontvangen in verband met een grote talkpoederaffaire. In babypoeder van het concern zouden asbestdeeltjes zitten die kanker veroorzaken. Onder andere het Amerikaanse ministerie van Justitie en beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) eisen nu inzage in documenten rond deze zaak.