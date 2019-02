Coolblue-topman en medeoprichter Pieter Zwart. Ⓒ ANP

Amsterdam - Na jaren van explosief stijgende omzetten in Nederland zoekt webwinkel Coolblue nu snelle groei in België. Daarna komen zeker andere buurlanden in beeld. Dat zegt topman en medeoprichter Pieter Zwart in een interview met De Telegraaf.