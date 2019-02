Juventus huilt, aandeel keldert

De Madrilenen wonnen woensdagavond in extremis van de ploeg uit Turijn, in de eerste van twee ontmoetingen in de knock-outronde. Wie na twee wedstrijden de beste is gaat door naar de kwartfinale, en krijgt daarvoor een premie van €10,5 miljoen.

Voorspellers hadden vooraf gerekend op een overwinning in en tegen Madrid. Dat komt vooral door de miljoenentransfer, afgelopen zomer, van de Portugese sterspeler Cristiano Ronaldo naar Turijn.