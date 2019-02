Intertoys is failliet

Door de winkels niet te sluiten, hopen de curatoren de kans op een doorstart van de speelgoedwinkelketen te vergroten. Ze onderhandelen hierover met meerdere partijen.

Het omvallen van de grootste speelgoedwinkel van Nederland komt niet als een verrassing. Iets meer dan een week geleden moest de keten uitstel van betaling aanvragen. Toen was er nog sprake van een mogelijke verkoop en/of forse reorganisatie. Dat is allebei niet gelukt.

Intertoys heeft ongeveer 400 winkels. De medewerkers van die winkels blijven gewoon hun salaris ontvangen, beloven de curatoren. De winkels van ruim 100 franchisenemers in Nederland en de Belgische activiteiten vallen buiten het faillissement.

Met het Belgische onderdeel lopen „vergevorderde onderhandelingen” met een geïnteresseerde partij. Naar verwachting wordt de verkoop binnenkort afgerond.

Vakbond CNV zegt het faillissement te betreuren en vreest met name voor de toekomst van de werknemers. Volgens de bond staat met het aanvragen van faillissement de weg open voor de nieuwe eigenaar om ,,naar believen" Intertoys-personeel over te nemen. ,,Een overname van de keten is na vandaag ineens een stuk goedkoper dan gisteren", aldus CNV-bondsbestuurder Martijn den Heijer.

Intertoys werd in 1976 opgericht en was tussen 1993 en eind 2017 onderdeel van Blokker. Ook onder de Britse eigenaar Alteri was de speelgoedketen niet opgewassen tegen de toenemende concurrentie van webwinkels en van winkels als Kruidvat en Action.