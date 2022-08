Opdrachten in Azië brengen Boskalis meer winst, bod HAL deze maand aan de orde

Vooral klussen in Azië droegen bij aan het resultaat, zeker omdat anders dan een jaar eerder coronamaatregelen de resultaten minder beperkten. Verder zorgde de verkoop van een belang in Keppel Smit voor een eenmalige boekwinst van 50 miljoen euro.

Boskalis, dat onder andere veel werk heeft met de realisatie van een nieuwe luchthaven in een baai bij de Filipijnse hoofdstad Manilla, zag de omzet in de eerste zes maanden stijgen tot 1,6 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog 1,3 miljard euro. De nettowinst steeg van 72 miljoen naar 117 miljoen euro. Van die 117 miljoen euro kwam 37 miljoen uit eenmalige baten en lasten.

Bezetting schepen

De bezetting van de schepen van Boskalis was volgens het bedrijf hoog. Naast het megaproject in Manilla is Boskalis onder andere ook belast met andere omvangrijke projecten zoals de tunnel tussen Duitsland en Denemarken, de aanleg van een nieuwe haventerminal en polder in Singapore. Ook houdt Boskalis zich bezig met dijk- en kustbescherming in Nederland.

Ook op het gebied van offshore windmolenparken heeft Boskalis nog werk te over. Zo is het bedrijf ook mede belast met de aanleg van een omvangrijk windmolenpark in Taiwan.

Topman Peter Berdowski sprak in een toelichting van een „knappe prestatie” gelet ook op de beperkende coronamaatregelen die tot voor kort nog wel voor inefficiëntie zorgden. Daarnaast wijst de topman op de inflatiedruk waar ook Boskalis mee te maken heeft.

Berdowski verwacht later deze maand meer te kunnen zeggen over de overnamepoging van investeerder HAL. Aandeelhouders van het concern krijgen binnenkort een toelichting van het bedrijf dat eerder aangaf het bod HAL eigenlijk te laag maar niet onredelijk te vinden. Daarom laat Boskalis het aan de aandeelhouders.

HAL is al grootaandeelhouder en zou de onderneming, die vorig jaar onder meer betrokken was bij het bergen van het enorme vastgelopen containerschip Ever Given op het Suezkanaal, graag helemaal inlijven. Op Boskalis in zijn geheel wordt een prijskaartje geplakt van 4,2 miljard euro.