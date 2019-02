’Apple komt met eigen creditcard’

Apple heeft op dit moment een eigen Pay-dienst, waar het een beetje aan verdient per transactie. Een eigen creditcard zou veel meer inkomsten opleveren. Voor Goldman zou de ’Apple-card’ de eerste creditcard zijn. De bank is in heel Amerika bezig om een systeem op te zetten, inclusief klantenservice, om die operatie gladjes te laten verlopen.

De techreus is ook op zoek naar nieuwe omzet, nu de verdiensten uit de verkoop van smartphones terugloopt. Daarom steekt het ook flink wat geld in eigen tv-producties, in samenwerking met partijen uit Hollywood. Binnen het bedrijf wordt naar verluidt nagedacht over manieren om gebruikers te helpen met hun financiën, op dezelfde manier als waarop de iWatch mensen nu helpt gezond te blijven. Zo zouden gebruikers van de kaart een seintje kunnen krijgen als ze opvallend veel geld uitgeven aan de boodschappen.