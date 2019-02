Hema stapt over naar sector-cao

Volgens de keten worden arbeidsvoorwaarden daarmee gelijkgetrokken met de rest van de retailmarkt en met die van de franchisenemers. Ook worden de kosten voor Hema door de stap structureel verlaagd. De huidige Hema-cao geldt voor het leeuwendeel van de werknemers.

Bij de Hema werken in totaal 19.000 mensen, maar daar zitten ook de werknemers in het buitenland en het personeel van franchisenemers bij. Voor hen geldt de Hema-cao niet. Bij het afsluiten van de Hema-cao in de zomer van 2016 ging het 9000 werknemers.

Binnenkort gaat Hema met partijen om tafel om tot een goede overgang te komen. Daarbij mikt Hema naar eigen zeggen op een „gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket” voor de huidige medewerkers.