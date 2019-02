Column: Wed niet tegen Zwitserse frank

Ben je op zoek naar een schuilplaats in angstige beurstijden? Dan hoef je niet verder te kijken dan de Zwitserse frank. Net zoals bijvoorbeeld goud, heeft de munt een status van veilige haven. Dat lijkt op het eerste oog niet meer dan terecht. Zwitserland heeft een zeer stabiel politiek systeem, een sterke financiële sector en een behoudende centrale bank. Geen wonder dus dat de frank in het verleden vaak flink opveerde in spannende tijden. Een goed voorbeeld is de rally van meer dan 50% tijdens de Europese schuldencrisis van zeven jaar geleden.

Kort door de bocht

Uiteindelijk stak de Swiss National Bank (SNB) een stokje voor een nog veel verdere stijging, door de munt vast te klinken aan de euro. Toen dat beleid in januari 2015 werd losgelaten, schoot de munt razendsnel met 25% omhoog. Sindsdien heeft de franc die winst echter geleidelijk weer helemaal prijsgegeven. Het is te kort door de bocht om dat volledig toe te schrijven aan de positieve stemming op financiële markten van de afgelopen jaren. Dan zou je verwachten dat de munt tijdens de beurspaniek in de laatste weken van 2018 flink zou stijgen. Maar in werkelijkheid was de winst ten opzichte van de euro een magere 2%. Verliest de frank zijn status van veilige haven?

Verrassende oorzaak

Een recente analyse van de Zwitserse vermogensbeheerder Vontobel wijst erop dat de rally van de munt na 2008 een verrassende oorzaak had. De bank becijferde dat een groot deel van de franc-opmars indertijd niet het gevolg was van instroom van buitenlandse beleggers en instituten die zochten naar een schuilplaats. In plaats daarvan had de munt de wind in de rug van Zwitserse investeerders die hun geld in hun eigen, veilige land investeerden in plaats van over de grens. De 550 miljard frank die deze groep terugsluisde naar Zwitserland, komt volgens Vontobel bijna precies overheen met het bedrag waarmee de balans van de SNB in die jaren groeide.

Nieuwe rol voor de franc

Nu veel Zwitsers hun vermogen weer veilig in eigen land hebben, ligt het voor de hand dat het koersverloop van de frank in de toekomst vooral een weerspiegeling is van de Zwitserse economie. Na een ijzersterk 2018, stevent het land af op een wat minder 2019. Dat is vooral het gevolg van een lagere vraag naar Zwitserse machines en luxegoederen vanuit China. Het zou zomaar kunnen dat de exportsector van Zwitserland een van de belangrijke winnaars wordt van het handelsakkoord dat de Verenigde Staten en China naar verwachting binnenkort sluiten. Ondanks de relatieve rust op de financiële markten, lijkt het dan ook niet verstandig om nu tegen de frank te wedden.

Joost Derks (joost.derks@nbwm.nl) is valuta-expert en algemeen directeur bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (www.nbwm.nl). Hij heeft ruim twintig jaar ervaring in de valutawereld. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer en is niet bedoeld als professioneel (beleggings)advies.