Robot treft eerste schikking in geldruzie

Dat is volgens de gespecialiseerde juridische site Legal Futures en Advocatie voor het eerst.

De ’robot’ is een softwarepakket voortbordurend op kunstmatige intelligentie in geschillenbeslechting van de Canadese producent Smartsettle One.

Bekijk ook: Robot bepalend in toekomst voedingsindustrie

Het conflict ging over een rekening van €2000, waarover al drie maanden gesteggeld werd. Telefonische bemiddeling door een rechtbankmedewerker, de mediation, hielp totaal niet.

Canadese makelij

Mediator Graham Ross schakelde daarop met toestemming van de strijdende partijen de Canadese robot in. Daar werden alle voorwaarden van beiden ingevoerd, het voorstel van de robot werd geaccepteerd.

Smartsettle One geeft twistende consumenten of bedrijven een scherm waarop zij hun prioriteiten, aanbiedingen en randvoorwaarden naar voren kunnen brengen, gebruikers schuiven met gele en groene vlaggen, aldus Advocatie.

Bekijk ook: Deze robot tekent beter dan jij

Met de tool kan iedere partij biedingen en voorwaarden invoeren in de robot – en van elkaar accepteren of afwijzen – door kort te schuiven met gele en groene vlaggetjes, de potentiële oplossingen.

Het algortime leert snel van de antwoorden en komt tot een schikkingsvoorstel, terwijl de kemphanen de ingevoerde informatie van elkaar niet kunnen zien.

Meer financieel nieuws via je mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!

Bekijk ook: Robot bij verkoopgesprek