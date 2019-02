Nike-schoen ’ontploft’ in topduel

Williamson (18), door fans en sportanalisten al vroeg tot The Next Big Thing gedoopt, startte tijdens de topwedstrijd in de college-serie tussen Duke en de University North Carolina een aanval, zwikte door de schoen en zakte volledig ineen.

De man die nu al de opvolger van LeBron James wordt genoemd, greep direct naar zijn pijnlijke rechterknie. Fans waaronder oud-president Barack Obama en filmmaker Spike Lee hielden hun adem in, voor zijn carrière na de collegecompetitie werd gevreesd.

De oorzaak: Williams’ voet scheurde bij het afzetten dwars door de Nikeschoen heen, die daarop uiteen leek te knallen.

Het was uiterst pijnlijk voor sponsor Nike dat het incident van alle kanten werd gefilmd. Duke tekende vier jaar geleden een contract van twaalf jaar met Nike, die hem al die tijd exclusief alle kleding en schoenen blijft leveren.

Williamson, tot nu toe de tweede beste schutter in de competitie met gemiddeld 22,4 punten per wedstrijd, verdween strompelend van het veld. De topwedstrijd stond daarna deels in het licht van de ’schoenenblunder’.

Williamson keerde niet meer terug in de wedstrijd waarvoor sommigen volgens Amerikaanse media tot $9000 per kaartje hadden neergeteld.

Puma reageerde direct erna gevat op sociale media: Williamson kon direct overstappen. „Dat zou nooit gebeurd zijn met Puma’s”, twitterde de concurrent fijntjes.

Obama toonde zich sportief en wenste de ’uitstekende’ Williamson na afloop het allerbeste toe.