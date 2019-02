BAM wint klus bij oude FNV-kantoor in Woerden

Er is geen bouwsom naar buiten gebracht. De verwachte start van de werkzaamheden is medio volgend jaar. ,,Voor BAM is dit een mooie kans om als bondgenoot met GroenWest het project te ontwikkelen en te bouwen. We zetten hiermee onze langdurige samenwerking nog meer kracht bij'', zegt Sabine Meeks, commercieel manager bij BAM Wonen.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik