Kwart miljoen bv’s te laat met jaarstukken

’Deponering jaarcijfers belangrijk voor vlotte handel’ Ⓒ foto DIJKSTRA

Veel Nederlandse bedrijven zijn nog steeds laks in het deponeren van hun jaarrekeningen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Uit cijfers die vorderingenspecialist Verkoopjevordering.nl heeft opgediept uit het handelsregister blijkt dat eind 2018 bijna 30% van de bijna 900.000 bv’s en nv’s in Nederland de verplichte deponering van de cijfers over 2017 nog niet in orde had.